24 محلاً تجارياً على مساحة تمتد إلى نحو 3 آلاف متر توفر تجربة متميزة بالقطاع الحكومي

«المالية» أتاحت للمبادرين فرصاً بالمركز عبر صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

علي إبراهيم



بدأت وزارة المالية تجربة جديدة ومبتكرة لتعظيم العوائد المالية لمجمع الوزارات، وتوفير فرصة للراحة والترفيه للموظفين والمراجعين للجهات الحكومية من خلال «مركز تسوق مجمع الوزارات» الذي يستقبل رواده كل يوم خلال ساعات العمل الرسمية، فيما مددت فترة عمله اليومية حتى الـ 10 مساء كل يوم ليستقبل خلالها المجمع الأسرة والأفراد الباحثين عن قضاء وقت مميز داخل أروقة المركز.



وفي هذا الصدد، أشار مصدر مطلع لـ «الأنباء» إلى أن مركز تسوق مجمع الوزارات فكرة تطورت وتبلورت مع التوجه العام نحو تنويع مصادر الإيرادات، وكذلك توظيف الموارد المتاحة بالصورة الأمثل من أجل تحقيق أكبر منفعة منها للمواطنين والدولة على حد سواء، مبينا أنه مع عمليات التطوير التي استحدثت على مباني مجمع الوزارات خلال السنوات الماضية، ليتحول إلى أيقونة معمارية في التصميم الداخلي، تم تخصيص المبنى رقم 10 الذي يقع في مكان مميز بالمجمع ليضم مركز التسوق.



وقال المصدر: «يمتد مركز التسوق على مساحة تصل إلى نحو 3 آلاف متر مربع ويتكون من دورين يحتويان على نحو 24 فرصة استثمارية، ويحتوي الدور الأرضي على 10 محلات ومعارض تعمل في الأنشطة الخدمية مثل شركات الاتصالات والعطور والهدايا وميني ماركت والطباعة، بالإضافة إلى الدور الثاني الذي يضم نحو 14 محلا تحوي تشكيلة من المطاعم والمقاهي المتخصصة في منتجات القهوة، مع مساحات خارجية واسعة، إذ باشرت نشاطها فعليا فيما تتبقى بعض الوحدات المتاحة للاستثمار قيد العمل عليها».



وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية لم تغفل المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز التسوق إذ خصصت لهم مساحة متاحة للاستثمار عبر الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتيح ممارسة أنشطة مجدية لرواد المجمع من المراجعين خلال فترات العمل الصباحية، وصولا إلى تقديم خدماتهم أيضا مع فترة تشغيل مجمع التسوق خلال الفترة المسائية. وحول خصوصية مجمع الوزارات خلال أوقات ما بعد الدوام الرسمي، أكدت المصادر أن وزارة المالية وضعت هذا الأمر في حسبانها وأنها زودت المبنى رقم 10 ببوابات زجاجية تفتح بالكامل خلال أوقات الدوام، وتغلق تلقائيا بعد أوقات الدوام بحيث تعزل المبنى بالكامل عن بقية الأروقة الحكومية، ناهيك عن تخصيص مدخل خاص لرواد مركز التسوق في غير أوقات الدوام.



وذكر المصدر أن وزارة المالية راعت وسائل الراحة لرواد مركز التسوق أيضا وخصوصا لجهة مواقف السيارات، حيث أتاحت مواقف مجانية مخصصة لرواد المركز من بعد الساعة الـ 5 مساء كل يوم، ليكونوا في أقرب نقطة إلى باب الدخول.



مزايدات.. وعوائد



أشارت المصادر إلى أن الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مركز التسوق تتم من خلال المزايدات العامة التي تطرحها وزارة المالية في هذا الشأن، مبينا أن طرح تلك الفرص بمزايدات من شأنه أن يعظم العوائد المحققة للدولة، ناهيك عن أن تشغيل مركز التسوق في الفترة المسائية من شأنه أن يزيد من عدد رواد المركز وكذلك العوائد المحققة من الأنشطة، ما يزيد من العوائد مجددا.