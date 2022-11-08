المطيري: الشركة ركزت على تفعيل خطط التوسع بالعمليات التشغيلية ضمن إستراتيجية «Goals 25»



اعتمد مجلس إدارة شركة العيد للأغذية في اجتماعه أمس، التقرير المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 42.18% ليبلغ نحو 2.16 مليون دينار، مقارنة بـ 1.5 مليون دينار بنفس الفترة من 2021، فيما ارتفعت ربحية سهم الشركة بنسبة 42.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وكشف التقرير ارتفاع إجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في التسعة أشهر من 2022 بنسبة 49.28%، حيث بلغت 22.9 مليون دينار، مقارنة بـ 15.39مليون دينار لنفس الفترة من 2021، فيما ارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 8.25%، حيث بلغت 22.09 مليون دينار، مقارنة بـ 20.41 مليون دينار في التسعة أشهر من 2021.



كما ارتفع اجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 41.55% ولتبلغ نحو 7.2 ملايين دينار، مقارنة بـ 5.08 ملايين دينار في الربع الثالث من 2021.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري، إن الشركة ركزت بالربع الثالث على تفعيل خطط التوسع بالعمليات التشغيلية الإقليمية ضمن استراتيجية Goals 25 بتأسيس شركة أقطار الخليج في الرياض لتكون نقطة الانطلاق للتوسع في الاطار الجغرافي للمملكة العربية السعودية والبداية لإدارة العمليات التشغيلية للشركة في السوق السعودي ذي الطبيعة الخاصة من حيث الكثافة السكانية، والذي يشكل نسبة 60% من اجمالي استهلاك الأغذية في الخليج، لافتا الى وضع برنامج تشغيلي متطور ومرن للشركة، يركز على الموازنة الدقيقة بين تنويع سلة المنتجات بإضافة منتجات جديدة، والمحافظة على قائمة المنتجات الحالية وتعزيز أصنافها بغية تلبية أذواق المستهلكين المختلفة والمتنوعة، والقدرة على المنافسة في القطاع الغذائي السعودي.



أوضاف المطيري أنه في إطار سعي «العيد» لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها الذي يقترن بدخول قطاعات جديدة على المستوى المحلي أهمها قطاع التسويق الرقمي الذي اصبح يمثل 30% من اجمالي مبيعات التجزئة في الكويت، سجلت الشركة نقطة تحول نوعية جديدة وفريدة تهمني شخصيا، باستحواذها على تطبيق هيلث لاند الرائد محليا بخبرة تربو على 5 سنوات بالتسويق والبيع الرقمي للمنتجات الصحية والعضوية العالية الجودة، والذي شكل بوابة عبور قوية للشركة دخلت من خلالها قطاع التوزيع الرقمي للمنتجات الصحية.



واختتم المطيري بالتأكيد على تحقيق العيد للأغذية للغالبية العظمى من الأهداف والخطط التي وضعتها في عام 2022 وخصوصا ما يتعلق منها باستراتيجية التوسع الإقليمي Goals 25، مشيرا الى أن عام 2022 كان عام التخطيط المتوازن والتأسيس للسير بخطى راسخة في رحلة الشركة لتعزيز النمو المتواصل لأعمالها والالتزام بالاستدامة في الأرباح للمساهمين والمستثمرين، وهو ما سيؤمن القوة اللازمة للشركة للانطلاق والمبادرة في عام 2023.