ضاعفت خدمة الاصدار الفوري للبطاقات المصرفية التي أطلقها بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبر اجهزة الـ ATM كأول بنك في العالم، من اقبال العملاء ورضاهم، كونها وفرت تجربة مصرفية فريدة على مستوى السوق المحلي، ومثلت ثقافة جديدة للعمليات المصرفية المعتمدة بشكل كامل على التقنية الحديثة والاجهزة ذاتية الخدمة، مؤكدة جدوى وفاعلية التحول الرقمي لرفع مستوى الخدمة، اذ من خلال خطوات بسيطة وبسرعة، يتسلم العميل بطاقته الجديدة او المجددة في غضون 3 دقائق.



وتتوافر خدمة اصدار بطاقة الصرف الآلي (الجديدة – الاستبدال)، ذاتيا على مدار الساعة، بما يتناسب مع جميع اوقات العميل، دون الحاجة لزيارة الفرع ولا حتى التحدث الى موظفي الخدمة الهاتفية، ولا تقديم اي طلب مسبق، وتشمل الخدمة جميع عملاء «بيتك» بمختلف الشرائح: (الأولوية – النخبة – الرواد – التميز– الربان – السندس – حسابي – العادية)، ولا تتطلب عملية طباعة البطاقة وتسلمها وتفعيلها سوى ادخال البطاقة المدنية في جهاز الصرف الآلي، ومن ثم اتباع الخطوات السهلة والواضحة، مع ادخال رمز الـ OTP الذي يتسلمه العميل عبر رسالة نصية على الموبايل.



وكان «بيتك» قد انفرد على مستوى البنوك الكويتية بإطلاق خدمة الاصدار الفوري لبطاقة الصرف الآلي من غير تقديم طلب مسبق، عبر أكثر من 100 جهاز تغطي جميع فروعه (رجال-سيدات) الى جانب عدد من المجمعات التجارية وكافة فروع «KFH- GO»، حيث تعتبر الشبكة الأكبر في الكويت من حيث عدد الأجهزة، ما يمثل نقلة نوعية كبيرة، على مستوى خدماته وعلاقته بعملائه، حيث توفر الخدمة الجهد والوقت على العميل والموظف، وترتقي بمستويات عالمية الى اعلى معايير الامان والسرعة، وتؤكد التزام «بيتك» بتبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية لتحقيق الأفضل لعملائه ومنحهم تجربة مصرفية متميزة بكفاءة وجودة.



يذكر ان التقنية الجديدة (Hybrid Solution) لإصدار البطاقات التي يستخدمها «بيتك» كأول بنك في العالم، تتيح للعملاء إمكانية الطباعة الفورية لبطاقة الصرف الآلي بعدة طرق مختلفة منها الخدمة الذاتية اومن خلال جهاز لوحي (Tablet) المتوافر لدى موظفي الفروع او عبر الهواتف الذكية باستخدام الرمز التعريفي (QR Code).



في تجسيد للتقدم الملحوظ في تطبيق تكنولوجيا الخدمات المالية وحلول الخدمة الذاتية لتحقيق الأفضل للعملاء.