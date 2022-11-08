محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» انه بات من المتوقع أن تؤجل شركة نفط الكويت طرح مناقصة مشروع لبناء مجمعين لتوسيع طاقة التخلص من المياه العادمة في قطاع النفط والمقدرة تكلفته بنحو 200 مليون دينار أو نحو 650 مليون دولار، حتى أوائل عام 2023 بعد أن كان مقررا طرحها قبل نهاية العام الحالي.



وكانت المجلة قد ذكرت في وقت سابق أن ميزانية المشروع الذي يشار إليه بالرقم المرجعي EF/2058 قد تمت الموافقة عليها بالفعل.



ولكن المجلة نسبت إلى أحد المصادر قوله انه منذ الموافقة على الميزانية في وقت سابق من هذا العام لم يتم تحقيق تقدم ملحوظ نحو طرح مناقصة المشروع، مضيفا أن المشروع لا يزال يراوح مكانه في المرحلة نفسها.



ويشمل نطاق العمل في المشروع توسيع المرفقين الحاليين المعروفين باسم EWDP-1 وEWDP-2، ويقع المرفق الأول EWDP-1 على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت، بينما يقع المرفق الثاني EWDP-2 على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب منها.



تجدر الإشارة الى انه تم إنجاز أعمال التصميم الأولية للمشروع في ديسمبر من العام الماضي وفقا لما نشرته مجلة ميد، وكان التخلص من المياه المصاحبة لإنتاج النفط مصدر قلق دائم لشركة نفط الكويت منذ عقدين على الأقل.



ويشهد حقل برقان النفطي العملاق، ثاني أكبر حقل نفط في العالم زيادات متتالية في محتوى الماء في النفط الذي ينتجه، والذي يجري التخلص منه باستخدام آبار الحقن المخصصة لهذه الغاية.