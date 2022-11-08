علاء مجيد



بلغت صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق ابوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال أكتوبر الماضي نحو 53.06 مليون درهم (ما يعادل 4.48 ملايين دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 94.5 مليون درهم (ما يعادل 7.97 ملايين دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 41.43 مليون درهم (ما يعادل 3.5 ملايين دينار).



ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية اكتوبر الماضي، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق ابوظبي للأوراق المالية بنحو 585.58 مليون درهم (ما يعادل 49.4 مليون دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 596.44 مليون درهم (ما يعادل 50.31 مليون دينار)، لتحقق صافي تعاملات بيعية بلغت 10.86 ملايين درهم (ما يعادل 920 ألف دينار).



وعلى صعيد دول الخليج، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 356.26 مليون درهم (ما يعادل 30.05 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 646.3 مليون درهم (ما يعادل 54.52 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر بقيمة 290.04 مليون درهم (ما يعادل 24.47 مليون دينار).



وخلال العشرة أشهر الماضية ومنذ بداية العام، نجد أن الخليجيين حققوا صافي شراء بلغ 31.71 مليون درهم (ما يعادل نحو 2.67 مليون دينار) من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها 5.77 مليارات درهم (ما يعادل نحو 487 مليون دينار) وعمليات



بيع بلغت قيمتها 5.74 مليارات درهم (ما يعادل نحو 484 مليون دينار).