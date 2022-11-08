عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



نجح الكويت في معادلة القادسية بعد تحقيقه لقب كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه والذي جاء على حساب كاظمة بنتيجة 2-1، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ستاد جابر، حيث جاء انتصار الأبيض في اللحظات الأخيرة بعد تسديدة رائعة مخادعة من المغربي مهدي برحمه.



وأعرب رئيس نادي الكويت خالد الغانم عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وقال: «نشكر الله على حصولنا على اللقب والذي أتى بفضل منه أولا ثم جهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني».

وأضاف أن «هذا التتويج له نكهة خاصة بالنسبة لنا، وذلك لأننا فزنا بلقب السوبر من عنق الزجاجة خلال الموسم العصيب الذي يمر به الفريق وعانينا خلاله من سوء الحظ».

وبين الغانم أن أكثر ما أسعده هو إضافة البدلاء، حيث يرى أنهم أصحاب اليد العليا في هذا التتويج، مشيرا الى أن إضافة البدلاء في «الأبيض» كانت مفقودة قبل مباراة السوبر، على الرغم من توقيعنا مع لاعبين مميزين ولديهم المهارة والخبرة الدولية.



وأشار إلى أن المدرب المؤقت محمد عبدالله لن يستمر عقب مباراة السالمية في الجولة التاسعة من دوري «زين» الممتاز المقررة السبت المقبل، وذلك لوجود مفاوضات مع عدة مدربين سيتولى أحدهم المسؤولية عقب فترة التوقف خلال مونديال قطر 2022.



من ناحيته، قال المدرب محمد عبدالله إن المواجهة أمام كاظمة لم تكن سهلة على الفريقين ونجحنا في الفوز بسبب تركيزنا العالي.

وقد حرصنا على تصحيح أخطاء الفريق خلال المرحلة الماضية ومنها استقبالنا للأهداف من الكرات الثابتة، لافتا الى أنه سعيد بلقب السوبر ولا يعلم عدد مرات حصوله على الألقاب كمدرب مع «الأبيض» لكثرتها.

بدوره، أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن فريقه افتقد الحظ في المباراة و«كرة القدم تحتاج في بعض الأحيان إلى الحظ، وهو ما لم يكن متواجدا مع الفريق، وهو ما أكده هدف الفوز المتأخر للخصم، كما أن علينا الاعتراف بأن الكويت كان أفضل قليلا في بعض الفترات من المواجهة، ويجب أن نتجاوز تبعات هذه المباراة بأسرع ما يمكن، والتحضير جيدا لمواجهة الساحل المهمة في الدوري الممتاز».

وأشار الى أن كاظمة عانى الكثير من الغيابات في صفوفه سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، ما أظهره بصورة مغايرة عما يرغب أن يكون عليه في المباراة، وعلينا التعامل تكتيكيا مع مختلف ظروف الفريق والمباراة، وقد كانت فرصتنا أفضل من الكويت إذا ما ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، لوجود حسين كنكوني المتميز في حراسة المرمى، ولسوء الحظ أحيانا خطأ فردي يكلف الكثير، وفي المجمل قدمنا مباراة رائعة أمام خصم قوي ومكتمل الصفوف.





الشاهين: أبارك للكويت والتنافس كبير بالدوري



عبدالعزيز جاسم



هنأ رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين الكويت ومجلس إدارته بعد تحقيق اللقب، متمنيا التوفيق لكاظمة في البطولات المقبلة.



وأضاف: نتمنى أن تكون هذه المباراة بمنزلة البداية الحقيقية للمنافسة، مشيرا إلى أن الدوري شهد منافسة كبيرة من خلال تقارب النقاط، وهو أمر يسير وفق ما خططت له اللجنة الفنية وإدارة المسابقات، مشيرا إلى أن القسم الثاني سيشهد منافسة أقوى من جميع الفرق لرغبتها في أن تكون ضمن الـ 6 الأوائل الذين سيتنافسون على لقب الدوري فيما بينهم بنظام الذهاب والإياب.