مبارك الخالدي



أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين يوسف البيدان مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة.



ويعـد البيـدان مـن الشخصيــات الرياضــة المعاصرة ويحمل ماجستير صحافة وإعلام، وعمل رئيسا لنادي التضامن في فترة سابقة قبل أن يتولى مهام إدارية عدة في ناديه.



وبذلك يصبح البيدان المدير العام الثامن في الهيئة العامة للرياضة منذ إنشائها عام 1992 وتناوب على رئاستها كل من خالد الحمد، الشيخ أحمد الفهد، الشيخ فهد الجابر، فؤاد الفلاح، فيصل الجزاف، الشيخ أحمد المنصور، وحمود فليطح.



وتلقى البيدان التهاني من الاسرة الرياضية، متمنين له التوفيق في منصبه الجديد والنهوض بالرياضة إلى أفضل المستويات.



كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من بشار عبدالله وطلال العتيبي وفيصل اليتيم وحامد الهزيم نوابا لمدير عام الهيئة العامة للرياضة.



من ناحيته، قدم نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله الشكر والتقدير للقيادة السياسية، على ثقتهم الغالية بتوليه مهام منصبه الجديد.

وقال في تصريح لـ «الأنباء»: لا شك ان التركة ثقيلة خصوصا عليّ كوني لاعبا سابقا ومحبا وعاشقا للرياضة، وآمل وضعا أفضل، وهذه المسؤولية تحملني الكثير نحو العمل لتحقيق ما نصبو إليه، ونأمل تكاتف الجميع وأن نحقق التطور والتحسن على صعيد المنشآت وكذلك الإنجازات الرياضية، خصوصا اننا في عهد ومرحلة جديدة عنوانها التطور في كل الجوانب المختلفة على صعيد الدولة.