افتتحت بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات مساء أول من امس برعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بمشاركة ستة منتخبات، وتستمر حتى 12 الجاري، وقد حققت منتخبات كولومبيا والامارات ولوكسمبورغ فوزها الأول باليوم الاول للبطولة بصالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي في منطقة بيان.



وجاء الفوز الكولومبي في المباراة على حساب منتخبنا الوطني بنتيجة 7/ 2 بعد مباراة قوية وبالرغم من الخسارة قدمت لاعبات المنتخب الوطني أداء لا بأس به.



من جانبه، اكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل عقب حضوره حفل الافتتاح نيابة عن راعي البطولة، أن دعم الهيئة للبطولة ينطلق من مسؤوليتها في رعاية الأنشطة الرياضية للمرأة وتعزيزها وحث الفتيات على ممارسة الرياضة.

وأضاف أبل في تصريح للصحافيين ان مشاركة منتخبات من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية بالبطولة دليل على العلاقات الطيبة التي يمتلكها نادي الألعاب الشتوية الكويتي على الصعيد الدولي.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن استضافة النادي لهذه البطولة الكبيرة التي تقام بإشراف الاتحاد الدول لهوكي الجليد تعد ناجحة باعتبارها البطولة التطويرية الأولى التي تقام للسيدات على هذا المستوى العالي.