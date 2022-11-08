اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية للتنس للرجال للأسبوع الثاني (M15 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بمشاركة 53 لاعبا من 16 دولة، برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة.



وأسفرت مباريات مسابقة الفردي عن فوز التركي يانكي إيريل بالمركز الأول ولاعب إستونيا كريستيان تام بالمركز الثاني، وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي المكون من البريطاني ويليام جانسن وزميله الپولندي بوريس زجولا، وفاز بالمركز الثاني الثنائي المكون من الهندي لوهيثاكشا باثريناث وزميله التايلندي بروشيا إيزارو.