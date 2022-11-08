هادي العنزي



تغلب الكويت بطل دوري كرة السلة الموسم الماضي على الصليبخات 89-69 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الدوري العام، ليحقق الكويت فوزه الثاني في البطولة، كما تغلب كاظمة على الشباب 94-66، ليسجل «البرتقالي» بداية جيدة في أولى مبارياته بالبطولة.

ويلتقي في الـ 7:15 مساء اليوم القادسية والنصر على صالة الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

وجاءت مواجهة الكويت والصليبخات المتجدد كليا، مثيرة في بدايتها، وضرب بطل العرب والخليج بقوة في الربع الأول وسجل 34 نقطة، وتقدم بفارق 11 نقطة عن الصليبخات، فيما عاد الأحمر في الربع الثاني متفوقا 23-14، لينتهي النصف الأول من المباراة 48-46 للأبيض.

وتراجع أداء الصليبخات في الربع الثالث، ولم يتمكن لاعبوه من تسجيل سوى 8 نقاط، فيما سجل لاعبو الكويت 17 نقطة، ليعززوا تقدمهم، ولم يكن الربع الأخير من المواجهة بأفضل للصليبخات الذي خسره 15-24.