يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في الأولى، الكويت برصيد نقطتين مع العربي بنفس الرصيد في 4.30 عصرا، فيما يتواجه في الثانية القادسية بنقطتين مع اليرموك بنفس الرصيد في 6.15 مساء، وفي ثالث المباريات يتواجه الصليبخات دون نقاط مع القرين دون نقاط أيضا في 8.00 مساء.



بدوره، أعلن العربي عن نفسه كمتحد ومنافس شرس بعد فوزه على كاظمة في افتتاح مشواره في البطولة بنتيجة 24- 23 ويسعى لتحقيق فوز طال انتظاره أمام حامل اللقب والمرشح الأول لتحقيقه والمتصدر الحالي للترتيب العام.

وفي سياق متصل، تقام اليوم 3 مباريات أيضا ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، إذ يلتقي خيطان برصيده 4 نقاط مع منتخب الناشئين في 4.30 عصرا، كما يلعب الشباب دون نقاط مع الجهراء بنقطتين في 6.15 مساء، وأيضا يلتقي النصر بنقطتين مع التضامن دون نقاط في 8.00 مساء.