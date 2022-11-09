محمود عيسى



حلت الكويت في المركز الرابع خليجيا والخامس اقليميا على مؤشر مجلة ميد لمرونة التعامل مع التغير المناخي وبواقع 3.3 نقاط، فيما حلت الامارات في المركز الاول خليجيا وإقليميا بواقع 4 نقاط وتلتها قطر في المركز الثاني بواقع 3.7 نقاط ثم السعودية وإيران في المركز الثالث بواقع 3.4 نقاط لكل منهما، ثم الكويت بواقع 3.3 نقاط، وأخيرا عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بواقع 3.2 نقاط و3.1 نقاط على التوالي. وفي هذا السياق، ذكرت مجلة ميد ان دول الخليج قادرة على تحدي المشككين في نواياها بصدد التعامل مع ازمة المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، ما يمكنها من قيادة الطريق نحو بلوغ الانبعاثات الصفرية.



وأضافت المجلة ان التصدي لتغير المناخ يمثل فرصة مهمة لاقتصادات دول الخليج التي تمضي في بناء مستقبلها الاقتصادي على التنويع والكفاءة والتواصل، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي جارمو كوتيلين في تحليل اعده للمجلة قائلا ان تغيير المناخ يمهد لإعادة تشكيل الخطاب السياسي حول العالم وتغيير أولويات الشركات الاستثمارية، ما من شأنه بالتالي تحفيز الشركات على إعطاء الأولوية لأجندة متطلبات التغير المناخي. وقال كوتيلين ان القضية ذات أهمية خاصة بالنسبة لدول الخليج، التي تتميز بمناخ قاس ونقاط ضعف متعددة في مواجهة تغير المناخ. كما ان دورها القيادي كمنتجة للنفط والغاز يعني أن التطورات المناخية ذات صلة وثيقىة بالموضوع.