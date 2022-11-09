غازي النفيسي: البيئة التشغيلية تحسنت كثيراً بالفترة الأخيرة بعد انحسار «كورونا» وارتفاع النفط



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2022 والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 12.2 مليون دينار، بربحية سهم 23.7 فلسا للسهم الواحد، بنسبة زيادة بلغت 110%، مقارنة بأرباح بمبلغ 5.8 ملايين دينار وربحية سهم 11.2 فلسا للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي إن البيانات المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، تظهر ارتفاعا في إجمالي الإيرادات التشغيلية لتبلغ 26.2 مليون دينار، مقارنة بـ 13.7 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 91%.



وأوضح ان نمو الإيرادات التشغيلية جاء بدعم من إيرادات مشروع العاصمة، أحدث مشاريع الشركة التي دخلت مرحلة التشغيل مؤخرا، ثم أشار إلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 89% لتصل إلى 19.5 مليون دينار، مقارنة بـ 10.3 ملايين دينار.



وأضاف ان موجودات الشركة قد سجلت نموا قدره 6% إلى 408 ملايين دينار، مقابل 385 مليون دينار، كما بلغت حقوق الملكية 160.9 مليون دينار، مقارنة بـ 157.7 مليون دينار، وذلك عن الفترة المقابلة من العام الماضي.



وأشار النفيسي إلى أن البيئة التشغيلية تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة بعد انحسار موجة وباء كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط واستقرار الوضع السياسي المحلي، كل ذلك وغيره من أسباب كان له الأثر في دعم رؤية واستراتيجية الشركة في الاستمرار على نهج التطوير والمشاركة بقوة في السوق المحلي.



وتابع: «ساهم افتتاح مول العاصمة أحد مكونات مشروع العاصمة في دعم المؤشرات المالية للشركة خلال تلك الفترة، كما كانت للأرباح المحققة بمبلغ يعادل 4.06 ملايين دينار تقريبا من إتمام شركة كي بي آي (شركة محاصة في المملكة المتحدة مملوكة بنسبة 50%) صفقة بيع قطعة أرض استثمارية أثر إيجابي بشكل كبير بنمو صافي الربح في الربع الثالث من 2022».