علاء مجيد



احتلت الكويت المركز العاشر عالميا والرابع عربيا وخليجيا في سرعة الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول بمتوسط سرعة بلغ 95.04 ميغابايت في الثانية وفقا للتقرير الشهري الصادر عن موقع «speed test» عن شهر سبتمبر الماضي، وتراجعت الكويت مركزين مقارنة بترتيبها الشهر الماضي، فيما تقدمت السعودية مركزا واحدا فقط بنهاية سبتمبر.



وعلى صعيد سرعة الإنترنت باستخدام النطاق العريض الثابت، احتلت الكويت المرتبة الـ20 عالميا بسرعة تبلغ 112.5 ميغابايت في الثانية وجاءت في المرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات التي احتلت الصدارة والمركز الثاني عشر عالميا.



واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالميا في سرعة الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول متقدمة مركزا عن التقرير السابق وجاءت في المرتبة الأولى عربيا بسرعة 126.85 ميغابايت في الثانية بينما احتلت قطر المركز الثالث عالميا متراجعة مركزا عن التقرير السابق والثانية عربيا بسرعة إنترنت بلغت 124.29 ميغابايت في الثانية.



كما جاءت السعودية في المرتبة التاسعة عالميا متقدمة مركزا عن التقرير السابق والثالثة عربيا بمتوسط سرعة بلغ 97.15 ميغابايت في الثانية وفي المرتبة الثالثة عشرة عالميا جاءت البحرين بسرعة بلغت 83.13 ميغابايت والخامسة عربيا متقدمة مركزين عن آخر تصنيف، كما جاءت عمان في المرتبة الـ 40 عالميا والسادسة عربية متراجعة 4 مراكز دفعة واحدة بمتوسط سرعة بلغ 50.65 ميغابايت.



وعالميا، حافظت النرويج على الصدارة بمتوسط سرعة بلغ 126.94 ميغابايت في الثانية تلتها الإمارات ثم قطر التي احتلت المركز الثالث في حين جاءت الصين في المرتبة الرابعة عالميا بسرعة بلغت 116.42 تلتها في المرتبة الخامسة دولة هولندا بمتوسط سرعة بلغ 105.52 ميغابايت في الثانية.