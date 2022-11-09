استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، الاجتماع الـ 59 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد برئاسة عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس اتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.



وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم: فهد الجوعان النائب الثاني للرئيس، وأسامة النصف عضو مكتب الغرفة، وخالد الغانم عضو مكتب الغرفة، ووفاء القطامي عضو مجلس الإدارة، وعمران حيات عضو مجلس الإدارة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد.

وافتتح العجلان اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية بدورته الـ 59، بكلمة ترحيبية أكد خلالها أن الاجتماع يعقد وسط تطورات إقليمية ودولية عديدة، قابلتها دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية لحماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها على صعيد استقرار أسواق النفط.

ودعا العجلان الحكومات الخليجية الى تعزيز نمو اقتصاداتها وأعمال القطاع الخاص ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع للإسراع بتنفيذ كل مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت قمة العلا تنفيذها بحلول 2025، مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأمن الغذائي وشبكة السكك الحديد الخليجية.

وتناول المشاركون في الاجتماع، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2023، والذي يؤكد أهمية العمل لتوثيق أواصر التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج من خلال تفعيل المشاركة في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون واللقاء المشترك الثاني بين ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي.