شاركت الكويت في الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي، وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية فيصل بن فاضل الإبراهيم، وترأس وفد الكويت المشارك وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي.

وقد احتوى جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم بالوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويأتي بمقدمتها تفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث تمت مناقشة مخرجات دراسة تصميم برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، ودراسة مقترح خارطة الطريق لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في الدراسة، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية السنوية لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

كما اطلعت اللجنة على حوكمة إعداد وتمويل دراسات العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها، والاطلاع على ما جاء من توصيات في الجلسات الدورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون، وتم الاطلاع على تقرير حول بناء نموذج اقتصادي خليجي.

وقد توصل الوزراء في اجتماعهم هذا إلى اتفاق حول مجمل المواضيع والقضايا المعروضة على جدول الأعمال تمهيدا لعرضها على هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها القادم، وذلك تماشيا مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كل الميادين، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.