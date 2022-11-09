أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تواجده في حديقة الشهيد كراع استراتيجي لفعاليات رحلة البحث عن الكنز التي نظمتها شركة Find My Clues، حيث شهد الافتتاح نجاحا لافتا وإقبالا كبيرا من الحضور، وتركز هذه الرعاية على جميع عملاء البنك التجاري وبالتحديد فئة الشباب وأصحاب حساب YOU، وتدعم الأنشطة الذهنية والبدنية لحل الألغاز وتحدي فرق أخرى في الحديقة للفوز بجوائز قيمة.



ولأن هذه الفعاليات ستستمر حتى 4 مارس 2023 فإنه يمكن للجميع الحضور والمشاركة في حل الألغاز عن طريق شراء التذاكر من الموقع الالكتروني https://www.findmyclueskw.com.



هذه الفعالية تتميز بأنها نشاط اجتماعي ذو طابع تنافسي يناسب كل الأعمار ويشجع على العمل الجماعي بروح رياضية، حيث إن رحلة البحث عن الكنز هي لعبة مثيرة وذات شعبية كبيرة تلقى اهتمام الكبار والصغار على السواء.

ويمكن المشاركة كل يوم سبت في هذه اللعبة لأكثر من 15 فريق وسيحصل المشاركون في حل الألغاز على قسائم مكافآت وهدايا، ويحصل الفريق الفائز على هدايا نقدية قد تصل الى 400 دينار، وتأتي هذه الرعاية من منطلق اهتمام البنك التجاري بفئة الشباب وحرصه على توفير أنشطة ذهنية وبدنية تناسب الجميع.



ويدعو البنك التجاري الجميع، وتحديدا فئة الشباب إلى زيارة حديقة الشهيد كل يوم سبت وحتى 4 مارس 2022 للمشاركة في هذه الفعاليات المتميزة، وسوف يتواجد البنك التجاري من خلال الجناح الخاص به في المرحلة الأولى بحديقة الشهيد، داخل صالة البوابة الرئيسية كل يوم سبت، للتعريف بمميزات حساب «YOU» للشباب وغيره من الخدمات المصرفية المتميزة.