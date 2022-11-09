قدم 5 نواب اقتراحا برغبة لحل مشكلة الزحام في مستوصف شمال غرب الصليبخات الطبي ورفع المعاناة عن المرضى خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عالية الخالد، وأسامة الشاهين، وفيصل الكندري، وعيسى الكندري، وخليل أبل، باستمرار العمل بمستوصف شمال غرب الصليبخات الطبي على مدار اليوم وخلال العطلات والراحة الأسبوعية مع تزويده بقسم خاص لأمراض النساء والولادة.



ونص الاقتراح على ما يلي:



تحقيقا لتوفير الرعاية الصحية التي أكدها الدستور في المادة 11 منه لكل مواطن وتقريبها للساعين إلى العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية.



وفي هذا الصدد، يشهد مستوصف شمال الصليبخات ازدحاما بالمراجعين بصورة تمثل معاناة للمرضى على نحو خاص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ان المستوصف يخدم مناطق عالية الكثافة السكانية وهي (شمال غرب الصليبيخات - الدوحة والقيروان والصليبخات وغرناطة) مما يدفع المرضى ومرتادي المستوصف التوجه إلى مركز ثنيان الغانم بالمنطقة مما يزيد الضغط عليه وهذا الزحام من المراجعين للمستوصف يؤثر سلبا على كفاءة تقديم الخدمات الطبية لقاطني المناطق المشار إليها.



خاصة ان المستوصف يغلق أبوابه بنهاية اليوم فضلا عن عدم العمل به في العطلة الأسبوعية، الأمر الذي يتطلب العمل على معالجة أسبابه وتيسير تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي هذه المناطق.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



قيام وزارة الصحة باتخاذ إجراءات تنظيم وتفعيل العمل بمستوصف شمال غرب الصليبخات الطبي بحيث يستمر العمل به على مدار اليوم وخلال العطلات والراحة الأسبوعية مع تزويده بقسم خاص لأمراض النساء والولادة وما يحتاجه هذا الإجراء تزويد المستوصف بالكوادر الطبية والمساعدة المتخصصة واللازمة لتشغيله على مدار الساعة وبالعطلة الأسبوعية.