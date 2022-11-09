قال النائب عبدالله الأنبعي إنه اجتمع مع وزير الصحة د.أحمد العوضي وناقش عددا من الاقتراحات الوطنية التي تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في حل مشكلة نقص الكوادر الطبية المساندة في وزارة الصحة. وأوضح الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه ناقش مع وزير الصحة اقتراحا برغبة بفتح مستوصفي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات على مدار 24 ساعة لرفع المعاناة عن أهالي المنطقة التي تتميز بالكثافة السكانية العالية وصعوبة الوصول إلى المستوصفات المجاورة.



وأضاف الأنبعي إنه ناقش أيضا الاقتراح برغبة لمعالجة النقص في كوادر الخدمات المساندة في الوزارة وفقا لبرنامج يسمى برنامج الشراكة المرنة يتم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الصحة. وبين أن الاقتراح يقضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين كلية العلوم الصحية التابعة لـ(التطبيقي)، ووزارة الصحة بشأن برنامج للشراكة المرنة الذي يتم من خلاله انتداب أطباء ومتخصصين من وزارة الصحة للتدريس للطلبة في كلية العلوم الصحية لحل مشكلة نقص الكوادر.



وأضاف الأنبعي أنه تقدم بالاقتراح بعد إعداد دراسة، أوضحت ما تعانيه الكويت والعالم أجمع من ندرة في كوادر التمريض والخدمات الطبية المساندة، خصوصا أن الخدمات الصحية بالبلاد ستكون أمام تحديات كبيرة في ظل إنشاء المستشفيات الجديدة المقبلة ومستشفيات الضمان بالإضافة إلى النقص الموجود في المستشفيات الحالية.



.. ويقترح شراكة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتخريج كوادر صحية



قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة بتنفيذ برنامج الشراكة المرنة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي لتخريج كوادر وطنية في تخصصات التمريض والخدمات الطبية المساندة.



ونص الاقتراح على ما يلي: لما تتطلبه التحديات بإدارة المستشفيات القائمة والحديثة والمزمع إنشاؤها ولندرة كوادر التمريض والخدمات الطبية المساندة عالمية ولإيماننا بوجود دعم الكوادر الوطنية والرغبة الشديدة لدى الكثير من الطلبة على هذا التخصص، ونتيجة لعدم تمكن جهات التدريس والتدريب في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من استيعاب أعداد الطلبة المقبلين على هذا التخصص، نقترح أن يتم التعاون من خلال الموافقة على الشراكة المرنة بين الطرفين حيث يقوم أطباء وزارة الصحة وأثناء بقائهم على رأس عملهم بالتدريس والتدريب لاستخراج هذه الكوادر لما تتطلبه الحاجة الكبيرة لإدارة هذه المستشفيات.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: الشراكة المرنة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي لتخريج أعداد من الكوادر الوطنية في تخصصات التمريض والخدمات الطبية المساندة.