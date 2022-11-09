أعلن النواب أحمد لاري وصالح عاشور ود.خليل أبل وخليل الصالح وهاني شمس عن تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية تتبنى اهتمامات أبناء الوطن، مؤكدين أن العمل الجماعي سمة العمل الديموقراطي الفاعل.



وقال النواب الخمسة في بيان صحافي أصدروه امس «لما تقتضيه المرحلة المقبلة من عمل برلماني جاد لتحقيق طموحات الشعب الكويتي فقد قررنا تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية تتبنى كل اهتمامات أبناء الوطن، واضعين نصب أعيننا أهدافا مشتركة من شأنها تقدم وازدهار وطننا الكويت ورفع المستوى المعيشي لمواطنيه من خلال إقرار تشريعات وطنية وشعبية وعلى رأسها حلول لجميع القضايا العالقة في ميادين التربية والتعليم والإسكان والصحة العامة ودعم المبادرين الكويتيين والكويتيين البدون وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الكويتي».



وأضاف النواب في بيانهم أنهم لن يتوانوا عن دعم كل قضية تخدم الصالح العام وأنهم سيكونون خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين من خلال الرقابة والمحاسبة والاستمرار في مكافحة الفساد التزاما بقسمهم.



وأكدوا على أن «العمل الجماعي هو سمة العمل الديموقراطي الفاعل، وأن التواصل مع أبناء الكويت هو معيار النجاح الذي سنستند إليه لاستمرارنا في هذا النهج الذي سنبدأه معا بإذن الله».