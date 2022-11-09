وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن أسباب إغلاق جسور المشاة الجديدة في مختلف مناطق الكويت.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب إغلاق جسور المشاة الجديدة في مختلف مناطق الكويت؟



2- ما الرأي الفني للإدارة المختصة في آثار أو تبعات هذا الإغلاق على جسر المشاة؟



3- ما مدى صحة ما ذكر حول بقاء أجهزة التكييف المركزية مفتوحة تعمل على مدار الساعة مما يشكل معه هدرا للمال العام؟



4- هل حددتم موعدا لإعادة افتتاح هذه الجسور؟ كما يرجى تحديد مواقعها وبيان الحالة المالية لكل جسر وأسباب إغلاقه والموعد الزمني لإعادة افتتاحه.



5- هل توجد كاميرات مراقبة أمنية في هذه الجسور؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟



6- كم بلغت تكلفة المشروع؟ وما الشركة المنفذة للعقد؟ وكم استغرق تنفيذ العقد؟



7- جميع المعلومات حول مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسور مشاة عقد (هـ ط 250) مع نبذة تعريفية عنه والوضع الحالي للمشروع.



8- هل مازالت الجسور تحت الصيانة عند الشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، هل وقعت الوزارة عقود صيانة جديدة؟ كما يرجى تزويدي ببيانات عن حالة الصيانة لجسور المشاة.