وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالين إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن المستشارين العاملين في الجهات التابعة، وقيمة بند المشاركات والاستضافة للدورات والبطولات.



ونص السؤال الأول على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- كشف بأسماء جميع المستشارين العاملين في كل جهة من الجهات التابعة لكم سواء بتعيين دائم أو باستعانة بخدمات وصورة ضوئية من قرارات تعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم وقيمة المكافأة الشهرية أو السنوية منذ بداية تعيينهم، وهل مازالوا على رأس عملهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



يخصص في ميزانية الهيئة العامة للرياضة بند للدورات والمشاركات للهيئات الرياضية سواء كانت خارجية أو داخلية بالاستضافة وكذلك المعسكرات الرياضية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- قيمة البند المخصص للدورات والمشاركات والاستضافة للدورات والبطولات الخارجية والداخلية وكذلك المعسكرات في ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنوات المالية (2018-2019) و(2019-2020) و(2020-2021) و(2021/2022) و(2022-2023).



2- هل أجريت مناقلة لهذا البند سواء منه أو إليه في كل السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه المناقلات وقيمتها وأسبابها والمراسلات بين الهيئة ووزارة المالية.



3- كشف تفصيلي بجميع المشاركات خلال السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، سواء كانت استضافة خارجية أو داخلية وكذلك المعسكرات والهيئة الرياضية المشاركة في هذه الدورات والمعسكرات أو المستضيفة لها مع تحديد المدة والمبلغ المخصص لكل منها على حدة.



4- جميع المستندات الخاصة بالتعاقد مع الشركات والجهات المنظمة لكل فعالية على حدة التي أقيمت في السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، وكذلك عقد الاتفاق بين الشركة والجهة المنظمة ومستندات الصرف (شبكات أو سندات صرف نقدية) لكل بند من البنود التي تتضمنها مبالغ هذه الفعالية، وكذلك المسؤول عن رصف هذه المبالغ لكل فعالية على حدة.



5- هل كانت جميع أعمال الصرف على هذه الفعاليات متطابقة مع النظم واللوائح المحاسبية التي نصت عليها اللائحة المالية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، لبعض الحالات، فما الإجراء الذي اتخذ في الهيئة الرياضية المخالفة؟ مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.



6- هل اكتشفت حالات تعارض مصالح بين جميع الشركات المتعاقد معها ومسؤولي الهيئات الرياضية خلال السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى ذكر هذه الحالات والإجراءات التي اتخذت تجاه المخالف مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.