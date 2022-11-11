قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة بصيانة الطرق الداخلية في مدينة جابر الأحمد، وإنشاء مدخل للمدينة من الدائري الرابع.



ونص الاقتراح على ما يلي:



نظرا للحالة السيئة للطرق والشوارع الداخلية في مدينة جابر الأحمد قطعتي (1، 2) بالكامل التي تسبب الكثير من المعاناة لأهالي المدينة من تدمير الممتلكات الخاصة بهم من سيارات ووسائل النقل بسبب رداءة الاسفلت وتطاير الحصى وعدم الصيانة الدورية، كما تحتاج المدينة لصيانة المدخل من ناحية قطعة 1 المطل على وصلة الدوحة، وذلك لأهميته وكثرة مرتاديه مع ازدياد الكثافة السكانية وما يرافقها من ازدياد في حجم الحركة المرورية.



ونظرا لحاجة مدينة جابر الأحمد لمدخل من الدائري الرابع لتخفيف الازدحام المروري وللتسهيل على المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد في الدخول الى مناطقهم.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1- صيانة الطرق والشوارع الداخلية في مدينة جابر الأحمد قطعتي 1، 2.



2- صيانة مدخل مدينة جابر الأحمد من ناحية قطعة 1 المطل على وصلة الدوحة.



3- إنشاء مدخل لمدينة جابر الأحمد من الدائري الرابع.



4- إنشاء شارع خدمة للمنازل المطلة على شارع جمال عبدالناصر قطعة 1.



كما قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة لإنشاء مدخل ومخرج لمنطقة الفيحاء مع طريق الملك فيصل.



نظرا لما يعانيه سكان منطقة الفيحاء من الدخول والخروج إلى منطقتهم بسبب الاختناقات المرورية خاصة في وقت الذروة وتسبب ذلك في ضياع وقت القاطنين بتلك المنطقة وتعطيل مصالحهم، ولكي تتيسر عملية الانتقال بأمان وسهولة وتلافيا لتعطيل مصالح المواطنين.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1- إنشاء مدخل لمنطقة الفيحاء من طريق الملك فيصل يمتد إلى شارع الفيحاء الواقع بين قطعة 1 وقطعة 4.



2- إنشاء مخرج من شارع حمد المشاري الواقع بين قطعة 7 وقطعة 4 ممتد إلى طريق الملك فيصل.