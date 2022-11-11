استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله. كما استقبل السعدون في مكتبه عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد. والتقى السعدون كلا على حدة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفيرة فرنسا كلير لو فليشر والسفيرة الكندية عليا مواني والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر. واستقبل السعدون في مكتبه امس رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



وحضر اللقاء رئيس الجمعية عبدالله البكر ونائب الرئيس طلال الخضري وأمين الصندوق فهد الناصر والأعضاء تركي المطيري وفيصل البريدي وصالح العنزي وجابر القحطاني ويوسف الصانع وتركي الذايدي.