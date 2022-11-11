سلطان العبدان



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حرص الحكومة على خلق مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. حديث الخالد جاء خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية إلى مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد (جزيرة السجي) للاطلاع على سير الأعمال فيها قبل افتتاحها أمام المبادرين قريبا، والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي. وشدد الشيخ طلال الخالد على «الأولوية» التي توليها الحكومة لشريحة الشباب وخلق الفرص أمامهم وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أكد مقرر لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية النائب مهند الساير عقب الجولة، أن يد التعاون ممدودة مع السلطة التنفيذية لتحريك ملفات السياحة والترفيه في الكويت. وذكر أن مجلس الأمة رأى أهمية النهوض بمشاريع تطوير الجزر والترفيه، ووافق على تشكيل لجنة يكون هدفها الأساسي متابعة واقتراح ما هو مناسب في هذا المجال. وأضاف أن تطوير الجزيرة الجنوبية في «جسر جابر» هو أولى بوادر التعاون الحكومي- البرلماني، مبينا أن «النواب أعضاء اللجنة لديهم مجموعة من الأفكار جديرة بالمناقشة مع الحكومة، وأعتقد اننا بدأنا أولى خطوات تطوير القطاع الترفيهي في الكويت، ونشجع الحكومة على سرعة إنجاز هذا الملف».



وبخصوص مشروع «ونتر لاند حديقة الشعب» ومدى رضا أعضاء اللجنة البرلمانية عن مراحل إنجازه حتى الآن، قال الساير إن هذا المشروع ضخم و«كل الأنظار تقع عليه نظرا لشهرته العالمية»، لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول إجراءات التسجيل والمشاركة



فيه. ومن المقرر افتتاح مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد (جزيرة السجي) قريبا، حيث تتنوع الأنشطة والمشاريع المراد استقطابها في الجزيرة التي تنقسم إلى 4 مناطق وتضم مشاريع صغيرة ومتوسطة متنوعة للمبادرين لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين. من جانبه، قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي، إن المشروع سيستقطب قريبا أكثر من 400 مشروع لمبادرين كويتيين.

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طلال الخالد بعد جولة حكومية ـ نيابية في جسر جابر: الحكومة حريصة على خلق مناطق ترفيهية تحفّز الشباب