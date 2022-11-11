سامح عبدالحفيظ



أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب شعبان، أنه بات من الضروري بحث مزايا العاملين العسكريين والمدنيين في الجهات العسكرية الأربع الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء، ومنحهم ما يستحقونه نتيجة جهودهم الوطنية، مشيرا إلى انه تمت دعوة اللجنة الرباعية المكونة من الجهات الأربع لمناقشة أمور العاملين فيها سواء كانوا عسكريين أو مدنيين لبحث مساواتهم في المميزات وتوحيدها بالحد الأعلى.

وأضاف أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا لمناقشة التعديلات على قانون المرور والتعديل عليه نتيجة كثرة الحوادث التي تسببت في إزهاق عدد كبير من الأرواح، مشيرا إلى أن القانون كان في الأساس مقدما من الحكومة عام 2019.

وذكر أن اللجنة قررت طلب مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشتهم في القانون ومعرفة إيجابيات وسلبيات هذا القانون والتعديل عليه، لافتا إلى أن القانون قدمت عليه تعديلات بشأن المخالفات الجسيمة وقيمتها، مشددا على ضرورة معرفة آلية تحرير تلك المخالفات حتى لا يقع الظلم على أحد سواء قائد المركبة أو محرر المخالفة.

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