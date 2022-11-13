رشيد الفعم - سلطان العبدان



أقرّت لجنة الموارد البشرية البرلمانية الاقتراح الذي قدمه النائب مهند الساير الخاص بضم الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية الى الفئات المستحقة لدعم العمالة، باعتبارهم ضمن الفئات المستحقة.



وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشر فحواه «الأنباء» أنه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح، وذلك بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.

وكان الساير قد اقترح رفع توصية الى مجلس الوزراء بضم الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية الى الفئات المستحقة لدعم العمالة، وإصدار قرار صرف دعم العمالة لموظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية باعتبارهم ضمن الفئات المستحقة، وعلل الساير اقتراحه بأنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ترتب عليه تضرر الموظفين العاملين فيها بسبب تدني الرواتب مقارنة بنظرائهم المسجلين في دعم العمالة.

وأشارت المادة رقم 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية (تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك).

من جانب آخر، بدأت اللجان البرلمانية بتحديد أولوياتها، وذلك بناء على طلب مكتب المجلس وتزامنا مع اللمسات الأخيرة التي توضع على برنامج عمل الحكومة المتوقع تقديمه الأسبوع الجاري لمجلس الأمة، وذلك بعد اجتماع استثنائي عقد أمس.

وعلمت «الأنباء» من مصدر مطلع أن عدة لجان انتهت من وضع أولوياتها كالتعليمية والصحية وتطوير الجزر. وأشار المصدر إلى ان الاجتماع الاستثنائي ركز على ضرورة تناسق الأولويات الحكومية -النيابية.

وألمح الى أن اجتماعا للجنة التنسيقية الحكومية - النيابية سيعقد خلال أيام لبلورة الأولويات بعد فلترتها، والاتفاق على أجندة مشتركة.