أُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة طلب تقدم به 20 نائبا لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والبحث عن بدائل لرفع مداخيلهم.



ونص الطلب الذي تقدم به كل من النواب خليل الصالح، وفارس العتيبي، وماجد المطيري، وخالد الطمار، وحمدان العازمي، وعبدالله فهاد، ود.عبدالعزيز الصقعبي، ود.حمد المطر، ود.محمد المهان، ود.محمد الحويلة، وعبدالله الأنبعي، وفيصل الكندري، وحمد العبيد، ود.خليل أبل، وعالية الخالد، ومبارك الطشة، ويوسف البذالي، وصالح عاشور، وهاني شمس، ود.حسن جوهر، على ما يلي:



شريحة المتقاعدين تعاني ظروفا معيشية صعبة في ظل تدني المعاشات وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بما يستلزم الاهتمام بهذه الشريحة والسعي إلى رفع قدراتهم المعيشية، خصوصا أن هذه الشريحة مثقلة بالمسؤوليات والأعباء الأسرية، بالإضافة إلى أعمارهم التي تتطلب رعاية خاصة وخدمات صحية نوعية، فالمتقاعدون أفنوا أعمارهم وشبابهم في خدمة هذا الوطن ولم يدخروا جهدا خلال وجودهم على رأس عملهم، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والبحث عن بدائل لرفع مداخيلهم لا يسدد جزءا من الجهود التي قاموا بها في خدمة الكويت.



ولما كان الدستور الكويتي ينص في المادة 11 على تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعيــــــة والرعاية الصحية، لذا فإننا نتقدم بطلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين.