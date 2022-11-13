أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء والأربعاء المقبلة 15 و16 نوفمبر 13 رسالة واردة، جاء نصها كالتالي:



1- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.



2- رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية «المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية، وذلك وفقا لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.



3- رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.



4- رسالة من رئيس لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.



5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.



6- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بتعارض المصالح وأي اقتراحات بقانون قدمت بهذا الشأن، على أن يدرج التقرير على جدول الأعمال بعد الانتهاء من مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري.



7- رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب شباب المويزري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة.



8- رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لصالح الرعاية السكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.



9- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الواردة في البند رقم 6 من الرسالة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.



10- رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 167 إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للارتباط، وذلك وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية.



11- رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد، والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.



12- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.



13- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والآثار المترتبة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.