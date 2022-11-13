وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني: قالت في مقدمته: تناقلت وسائل الإعلام معلومات تتضمن عن توجه جامعة الكويت لإغلاق كلية الصحة العامة وباتخاذ إجراءات وتشكيل لجان لتحقيق ذلك الإغلاق وضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة، ولما كان لهذا الحدث إن صح آثار كبيرة على وضع جامعة الكويت وتصنيفها وعلى أعضاء هيئة التدريس، وعلى طلبة كلية الصحة العامة.



فيرجى تزويدي بالآتي:



1 - ما صحة المعلومات المتعلقة بإغلاق كلية الصحة العامة؟ وما حقيقة اللجان المكلفة بذلك؟ وفي حال صحة المعلومات عن وجود اللجان يرجى تزويدي بقرارات إلغاء كلية الصحة العامة والتوصيات المتخذة والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان المكلفة بذلك ومحاضرها والتوصيات الصادرة عنها؟



2 - ما الأسس والمعايير القانونية والآراء الصادرة من جامعة الكويت والتي تستند إليها لإغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ وفي حال وجودها أرجو تزويدي بنسخ كاملة من المعايير والقرارات والآراء القانونية تلك؟



3 - ما الأسس والمعايير الإدارية والعلمية والدراسات التي تستند إليها جامعة الكويت لإغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ وفي حال وجودها أرجو تزويدي بنسخ كاملة من تلك المعايير والأسس والدراسات؟



4 - ما أسس ومعايير اختيار أعضاء لجنة ضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ وفي حال وجودها أرجو تزويدي بها مشتملة جميع الأعمال التحضيرية اللازمة لذلك ومؤهلات أعضائها الادارية والعلمية؟



5 -هل قامت إدارة جامعة الكويت أو اللجنة المذكورة أعلاه بأخذ رأي أي من أعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة؟ وفي حال وجود مراسلات بذلك يرجى تزويدي بها وما يثبت طلب رأي أعضاء هيئة التدريس؟



6 - هل تم الاسترشاد بدراسة احتياجات سوق العمل المتوقعة من تخصصات كلية الصحة العامة؟ وفي حال وجود ذلك يرجى تزويدي بها؟



7 - ما صحة قيام أحد اعضاء هيئة التدريس بجمع تواقيع الطلبة على عريضة ضد عميد كلية الصحة العامة السابق تطالب بإقالته وضم الكلية الى كلية العلوم الطبية المساعدة وقيام مجلس الكلية برفع شكوى عليه لمدير الجامعة؟ إن كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالشكوى وما تم اتخاذه بهذا الشأن من اللجان المختصة؟



8 - ما دور مجلس كلية الصحة العامة بخصوص قرار إغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟



9 - ما صحة تكليف عميد لكلية الصحة العامة من خارج جسد كلية الصحة العامة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى ذكر أسباب ذلك؟ ومع تزويدي بجميع القرارات الخاصة بذلك التكليف؟



10 - ما صحة تكليف أعمال رؤساء الأقسام العلمية في كلية الصحة العامة لأعضاء هيئة التدريس من خارج جسد كلية الصحة العامة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى ذكر أسباب ذلك؟ ومع تزويدي بجميع القرارات الخاصة بذلك التكليف؟ وصور من محاضر اجتماع مجلس اقسام كلية الصحة العامة والقرارات الصادرة منه والمراسلات الموجهة منه كاملة ومن بينها الموجهة إلى إدارة الجامعة بشأن إغلاق كلية الصحة العامة؟



11 - ما صحة الأخبار المتواترة عن وجود شكاوى وإحالات للتحقيق لأعضاء هيئة التدريس لمجالس تأديب وللنيابة العامة إثر إبداء آراء حول موضوع إغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ فإن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بأسباب ذلك وصور عن الشكاوى، ومحاضر التحقيق مع القرارات المتخذة بناء عليه؟



12 - ما صحة الأخبار المتواترة عن صدور قرارات بإحالة عدد من الطلبة للتحقيق في كلية الصحة العامة؟ فإن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بأسباب ذلك، ومحاضر التحقيق مع القرارات المتخذة بناء عليه؟