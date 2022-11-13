وجه النائب عبدالله الأنبعي 16 سؤالا من بينها 15 سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بالإضافة إلى سؤال إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد.



وجاء في سؤاله المشترك الذي قدمه إلى جميع الوزراء ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسبة التكويت في وزاراتكم والجهات التابعة لكم.



2- خطة التكويت والجدول الزمني لها.



3- عدد الوافدين المستخدمين من خلال العقود الحكومية التي تقدم خدماتها للوزارة.



4- جدول بالوظائف والمهن التي يمكن أن تشغلها الكوادر الوطنية في الوزارة أو من خلال العقود الحكومية وعددها.



وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما قيمة الأموال المتحفظ عليها من قبل النائب العام الخاصة بالشركات المدانة وفقا لقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى وجه الخصوص شركة تيماس العقارية والشركات التابعة لها مثل شركة تيماس للأنظمة العقارية وشركة ستارنيبرهود العقارية؟



2- كم عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري لكل من الشركات المذكورة؟



3- كم عدد المتضررين الذين تحصلوا على أموالهم فعليا نتيجة التنفيذ للأحكام القضائية؟



4- ما المبلغ الإجمالي الناجم عن عملية النصب والاحتيال العقاري المتزامنة مع جريمة غسيل الأموال لكل من الشركات المذكورة؟