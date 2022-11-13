عبدالكريم العبدالله

وقعت رابطة جراحي التجميل الكويتية اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك مع الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، وجاء ذلك من خلال تلبية دعوة منتدى قادة التخصص المنعقد على هامش المؤتمر السنوي العام في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.



الجدير بالذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية يحق لأعضاء رابطة جراحي التجميل الكويتية الانتساب لعضوية الجمعية الأمريكية والحصول على امتيازات متعددة منها الاطلاع على البيانات العلمية والأبحاث وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وغيرها من الأنشطة العلمية والعملية التي تسهم في رفع الكفاءة وتمكين الأطباء من قبل أكبر جمعية جراحة تجميل في العالم.



وبهذا الصدد عبر رئيس رابطة جراحي التجميل الكويتية د. هشام بورزق، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد تميز جراحي التجميل في الكويت وكفاءتهم العالية والتي تؤهلهم ليكونوا مع أقرانهم في التظاهرات العالمية، متطلعا لتعاون متين يتم من خلال تبادل الخبرات بالاتجاهين وتأهيل الكوادر الشابة والسعي نحو ممارسة طبية مبنية على الأدلة والبراهين العلمية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود كثيرة تهدف إلى الارتقاء بالمهنة والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية.



من ناحيته، عبر أمين سر رابطة جراحي التجميل الكويتية د. احمد باقر العلي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية حضوريا في بوسطن، منوها بأنه خلال مؤتمر القادة تمت الإشادة بجهود الرابطة حيث توجت تلك الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم مع رئيس الجمعية الأمريكية بيتير روبين بعد أشهر من التنسيق واستيفاء المتطلبات كما تقدم بالشكر لكل أعضاء مجلس إدارة الرابطة على جهودهم، كما توجه بالشكر لأمين صندوق الرابطة د. خالد الطراح الذي يتولى ملف التعاونات الدولية، كما تقدم بالشكر إلى الجمعية الطبية الكويتية على دعمها المتواصل لكل الجهود النقابية.