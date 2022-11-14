عبدالعزيز جاسم



غادر أمس وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الإمارات للانخراط في معسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



وسيخوض الأزرق مباراتين وديتين خلال المعسكر مع منتخب لبنان 19 الجاري، ثم مع المنتخب الجزائري 25 منه على أن يحاول الاتفاق على اقامة مباراة ثالثة قبل العودة إلى البلاد بين يومي 29 و30 الجاري وذلك لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الـ26 وعدم الاكتفاء بتقييم مدى تطبيقهم لفكر الجهاز الفني فقط في التدريبات.



وقرر مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو استدعاء اللاعبين فيصل زايد ومحمد باجية وإبراهيم كميل إلى صفوف المنتخب بدلا من المصابين أحمد شبيب وبندر السلامة ومحمد دحام الذي اعتذر بسبب ظروف خاصة حسب ما كتبه في موقعه الشخصي على «تويتر» والذي نفى من خلاله وضعه لشروط او متطلبات للانضمام للمنتخب.



وتمنى الاتحاد الشفاء العاجل للاعبين بندر السلامة وأحمد شبيب وعودتهما إلى الملاعب سريعا.



من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الوفد جمال العتيبي ان المعسكر سيتيح الفرصة للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو للوقوف على مستوى اللاعبين بعد اختياره قائمة تضم 26 لاعبا، خصوصا أنه التجمع الأول للمنتخب بعد التعاقد مع بينتو.



وتمنى العتيبي أن يحقق المعسكر الفائدة المرجوة، ويسهم في الوصول إلى هدف الانسجام بين عناصر المنتخب التي تشهد اختيارات جديدة، يراد منها الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل أكبر.



إلى ذلك سيخوض الأزرق اولى حصصه التدريبية في العاشرة من صباح اليوم على ملعب شرطة دبي.