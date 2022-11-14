أحرز المنتخب الوطني لهوكي الجليد للسيدات وصافة بطولة الكويت الدولية التطويرية للعبة التي اختتمت مساء أول من امس في صالة نادي الألعاب الشتوية بعد حلوله بالمركز الثاني، في حين توجت كولومبيا بلقبها وجاءت لوكسمبورغ ثالثة.



وجاء هذا الإنجاز بعد فوز الازرق المثير على شقيقه المنتخب الاماراتي 4-1 بعد أن قدمت لاعبات الكويت أحد أجمل لقاءاتهن بالبطولة ليرتفع رصيدهن الى 9 نقاط متفوقات على منتخب لوكسمبورغ الثالث صاحب الرصيد ذاته لكن بفارق المواجهات المباشرة فيما اكتفى المنتخب الاماراتي بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط.



وتوج منتخب كولومبيا باللقب بعد تحقيقه الفوز الخامس له تواليا الذي جاء على حساب منتخب لوكسمبورغ بنتيجة مستحقة 4-0.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن البطولة نجحت بامتياز بفضل المستويات الرفيعة التي قدمتها المنتخبات المشاركة والمباريات القوية التي شهدتها البطولة فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير لمعظم المباريات.



وأكد أن النادي باستضافة هذه البطولة القوية وضع بصمة مهمة لرياضة هوكي الجليد الكويتية في الاتحاد الدولي للعبة باعتبارها المرة الأولى التي تقام بها البطولة في هذه المنطقة. وأعرب عن فخره الكبير بالإنجاز الكبير التي سطرته لاعبات الكويت وإحرازهن المركز الثاني.



من جانبها، قالت النائب في مجلس الأمة عالية الخالد إنها فخورة جدا بهذا التنظيم الأكثر من رائع من نادي الالعاب الشتوية للبطولة، مبدية إعجابها بأداء لاعبات منتخب الكويت ومقارعتهن لنظيراتهن من الدول المشاركة.



وأكدت دعمها المطلق وتشجيعها الكبير للرياضة النسائية الكويتية وتمكين الفتاة الكويتية من ممارسة الرياضة سواء الجماعية أو الفردية، مهنئة لاعبات الأزرق وباقي المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.