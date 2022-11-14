يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة من البطولة فيلعب في الـ 5.00 القادسية وبرصيده 4 نقاط مع الفحيحيل وبرصيده نقطة واحدة، فيما يلعب الصليبيخات مع السالمية ولكل منهما نقطتان في الـ 7.00.

بالنظر للمواجهة الأولى فإن الفحيحيل يقف في موقف صعب خاصة بعد التعثر في الجولتين الأولى والثانية فخسر أمام اليرموك 25-26 وتعادل مع كاظمة 26-26 ويحتاج الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين الى الفوز.

أما القادسية فيدخل بنشوة الفوز وبجعبته النقاط اللازمة للمنافسة على المراكز الأولى ولقب البطولة ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي بوزو روديتش الى مواصلة نتائجه الإيجابية.

وفي المواجهة الأخرى، يقود الصليبيخات المدرب الوطني حسين حبيب والذي نجح في المباراة السابقة بخطف نقطتين ثمينتين من القرين بعد فوزه 35-29 ولكن مباراة اليوم تختلف فنيا وتكتيكيا وعليه أن يطوع الظروف لصالحه.



وفي الطرف الآخر، السالمية بقيادة المدرب المنجي البناني يعتمد على كل من المحترفين نور الدين ماوه التونسي وحارس المرمى الجزائري يحيى زموشي الى جانب عدد من اللاعبين المحليين الموهوبين.

إلى ذلك، أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة من الدوري العام للشباب تحت 19 سنة عن فوز القرين على الصليبيخات 32 - 27 وكاظمة على الفحيحيل 31-22 والسالمية على الشباب 38-20 والكويت على القادسية 43-31 واليرموك على النصر 34-22.

أما في الجولة الرابعة من دوري الناشئين تحت 15 سنة ففاز كل من خيطان على الجهراء 35-15، واليرموك على القرين 18 -17، والكويت على الفحيحيل 31-14، وكاظمة على النصر 29-16 فيما كانت المفاجأة بفوز السالمية على الساحل 56-6.



الى ذلك فاز العربي على القرين 32-24 ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي القرين دون نقاط ،أدار اللقاء الحكمان حمد فيصل وحسين تقي.