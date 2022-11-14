يحيى حميدان - هادي العنزي



أعلن رئيس نادي الكويت خالد الغانم أن حسم هوية المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم سيكون في غضون أسبوع.



وأضاف الغانم، عقب فوز «الأبيض» على السالمية 2-1 في ختام الجولة التاسعة أول من امس، أن هناك دراسة لملفات 4 أو 5 مدربين في الوقت الحالي، وسيتم اختيار أحدهم في أقرب وقت خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس العالم.



وعن مباراة السالمية، أشار الغانم إلى أن اللاعبين قاموا بمجهود جبار أمام «السماوي» رغم النقص العددي في وقت حرج من زمن اللقاء، ولكنهم لعبوا المباراة بإصرار كبير وتمكنوا من تحقيق الفوز.



وبين الغانم أن الفوز على السالمية كان «رد اعتبار» بالنسبة لنا بعد خسارتنا منه في كأس سمو ولي العهد الشهر الماضي، ويبقى «السماوي» فريقا كبيرا ومحترما.



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة (1-2) أمام الكويت أول من امس في ختام منافسات الجولة الـ 9 لدوري «زين» للدرجة الممتازة، وقال: «نبارك للكويت الصدارة، وقد قدمنا مباراة جيدة، وتمكنا من العودة بعد أن تأخرنا بهدف، وكنا الأقرب لتحقيق التقدم في المباراة بعدما سنحت لنا عدة فرص للتسجيل، ولكن شهدت المباراة قرارات غير منصفة من حكم المباراة أثرت سلبا على النتيجة النهائية، ولعل أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبها على السالمية ولم يعد حتى لتقنية الفيديو المساعد، وقد أصر على قراره دون مبرر، وفي المجمل لم يكن الحكم موفقا في إدارة المواجهة».

وأشار إبراهيم إلى أنه سيمنح اللاعبين فترة راحة لمدة أسبوع، على أن يبدأ بعدها التحضير للدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد، مضيفا أن فترة التوقف قد تأتي بفوائد عدة، وقد تكون مضرة باللاعبين الخمسة المنضمين للمنتخب، وذلك يتوقف على البرنامج المعد للأزرق، ونأمل أن يعود جميع اللاعبين في الوقت المحدد مسبقا، ليتسنى لهم الانضمام لفريقهم والتحضير الجيد قبل مواجهة الساحل بوقت كاف.