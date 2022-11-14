عبدالعزيز جاسم ـ هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس سعادته بفوز فريقه على كاظمة 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري «زين» للدرجة الممتازة، ليحقق الساحل أول فوز له في ختام القسم الأول للدوري، وقال: «جاء الفوز تأكيدا على أداء الساحل الجيد في المباريات السابقة، خاصة انه على فريق كبير، وقد قربت النقاط الثلاث المسافة بيننا وبين المنافسين، مما يعطينا الأمل في القسم الثاني للاقتراب أكثر»، مشيدا بروح اللاعبين العالية.



وأشار دهيليس إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في بطولة كأس الاتحاد، ولدينا عدد وافر من المواهب الشابة، وسوف يأخذ الجميع فرصته بأفضل صورة ممكنة، آملا التوفيق في مواجهة السالمية بالدور قبل النهائي لكأس سمو ولي العهد.



من جانبه، أكد مهاجم الساحل الدولي فيصل عجب، أن العزيمة كانت حاضرة منذ البداية في تحقيق الفوز، وقال:«نأمل أن تكون هذه البداية لعودة قوية للساحل، وأشيد بثقة زملائي الذين أصروا على تسديدي ركلة الجزاء، وهذه ثقة كبيرة أعتز بها كثيرا».



إلى ذلك، قدم نادي كاظمة رسميا كتاب احتجاج لاتحاد الكرة على مباراة فريقه مع الساحل، مبينا أن سبب الاحتجاج هو خطأ قانوني من حكم المباراة بعد قراره إعادة تنفيذ ضربة الجزاء التي تحصل عليها الساحل.

وأشار في احتجاجه الى أن هذا الخطأ يستوجب إعادة المباراة بأكملها.