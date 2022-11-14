باشرت اللجنة النسائية لكرة القدم في الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خطة عملها للموسم الثاني على التوالي استعدادا لخوض الاستحقاقات المحلية من خلال المشاركة في دوري اتحاد كرة القدم للشابات والتجهيز لخوض منافسات البطولة العربية للمدارس التي ستقام في نوفمبر من العام المقبل بالقاهرة.



من جانبها، أكدت د.شيخة العلاطي عضو اللجنة الفنية ـ مسؤول كرة القدم النسائية ان اللجنة وضعت خطة عمل خلال العام الثاني لمشروع مواهبنا في مدارسنا 2 الذي انطلق الأيام الماضية والذي جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2021 ـ 2026، وقالت: لدينا 5 مراكز على مستوى المحافظات تضم الأجهزة الفنية والإدارية بعد اختيارهم على مستوى عال لاستكمال تحقيق النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة الاولى للاستراتيجية.



واضافت انه سيكون هناك دوري المراكز وسيقام في نهاية كل أسبوع من خلال 4 جولات سيتوج المركز الأكثر نقاطا باللقب، بجانب اعداد فريق الاتحاد المدرسي للشابات تحت 18 سنة والذي سيشارك في دوري اتحاد كرة القدم للموسم الثاني على التوالي.