أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين أمس نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، والتي أسفرت عن فوز ستة مرشحين برلمانيين وسبعة مرشحين للمجالس البلدية.



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) في بيان أمس سيتنافس مرشحون حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى في كل دائرة انتخابية لم تحسم بعد، على 34 مقعدا برلمانيا، و23 مقعدا في المجالس البلدية الثلاثة خلال الجولة الثانية للانتخابات التي تجرى يوم السبت المقبل.



وفيما يتعلق بالمرشحات النساء، فقد فازت مرشحة واحدة بعضوية مجلس النواب في الجولة الأولى، وتأهلت 8 مرشحات للجولة الثانية، أما في الانتخابات البلدية فقد فازت امرأة واحدة وتأهلت 7 نساء للمنافسة في الدورة الثانية للانتخابات.



وبينت نتائج الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب عن فائز واحد وإعادة في تسع دوائر بمحافظة العاصمة، وفائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائز واحد وإعادة في 11 دائرة بالمحافظة الشمالية، وفائز واحد وإعادة في تسع دوائر بالمحافظة الجنوبية.



وأسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائزين اثنين وإعادة في 10 دوائر بالمحافظة الشمالية، وفائزين اثنين وإعادة في ثماني دوائر بالمحافظة الجنوبية.



وأعلن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات امس الأول أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 73%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002.



وأشار الوزير البحريني إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية.



وصوت الناخبون البحرينيون لـ 507 مرشحين حسب القوائم النهائية، لاختيار 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.



وشهدت الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المرشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مرشحة من إجمالي العدد الكلي.



وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 نوفمبر الجاري، في 37 دولة حول العالم.