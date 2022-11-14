أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أن بلاده تعمل على المزيد من الشراكات والتعاون العربي مع الإقليم والعالم أجمع، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا الى ان أن دور الأردن المحوري ينصب على مساندة القضية الفلسطينية.



وقال الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش الذي ألقاه خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الاردني التاسع عشر بشقيه (النواب والأعيان)، إنه لا بديل عن حل سياسي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.



ولفت إلى أنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، مؤكدا أن الأردن سيعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة.



وأشار إلى أن الأردن وبحكم التاريخ والمسؤولية سيستمر في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس وتقديم العون لفلسطين وشعبها.



وعلى الصعيد الداخلي، قال العاهل الأردني: «قطعا شوطا كبيرا في تحديث الدولة عبر حالة التوافق على التعديلات الدستورية والتشريعية للعمل الحزبي في الأردن»، مضيفا أن مجلسي النواب والأعيان كان لهما مساهمات كبيرة من أجل تحديث الدولة عبر إقرار القوانين والتشريعات الحزبية، مؤكدا أن الأردن يدخل مئوية جديدة بدولة جديدة بالتحديث السياسي.



وبين أن المساهمات التشريعية سواء السياسية أو الاقتصادية كانت لهما الأثر الكبير نحو التنمية المستدامة وكذلك تحديث الدولة.



ونوه بأن الأردن تم بناؤه بالمخلصين من أبناء الوطن وليس بالتشكيك والتخوين، مؤكدا أن المستقبل ليس به مكان للمشككين أو المحبطين، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطات سواء التنفيذية أو النيابية لبناء الوطن الذي قام على المساواة والعدل.



وقدم الملك عبدالله الثاني التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الأردنية على الدور الذي يقومون به في حفظ أمن واستقرار الأردن والمنطقة.



هذا، وفاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب الأردني في أولى جلساته بالدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ 19.



وحصل الصفدي على 104 أصوات خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة النائب الأقدم عبدالكريم الدغمي وحضرها 128 نائبا من أصل 130.



وكان ترشح لرئاسة المجلس، بالإضافة إلى الصفدي، النائب فراس السواعير الذي حصل على 13 صوتا، فيما ألغيت 11 ورقة.



والنائب الصفدي (55 سنة) ضابط متقاعد من القوات المسلحة الأردنية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. وعمل الصفدي كنائب أول لرئيس مجلس النواب في عدة دورات سابقة آخرها الدورة الماضية.