عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة المكتبات في وزارة التربية أحمد الماجدي عن مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 45، خلال الفترة من 16 إلى 26 الجاري بأرض المعارض بمشرف، بعد أن توقف لدورتين بسبب جائحة كورونا.



وقال الماجدي في تصريح صحافي إن الوزارة ستشارك من خلال جناح خاص تعرض من خلاله إصداراتها «كتب المناهج ودراسات وبحوث وإحصائيات»، بالإضافة إلى التقويم الدراسي الذي سيوزع بشكل مجاني لزوار المعرض. وحث الماجدي أولياء الأمور انتهاز هذا الحدث الثقافي، لاصطحاب أبنائهم للمعرض، للاطلاع على أحدث الإصدارات التي تنمي ميولهم القرائية ووعيهم، الأمر الذي يساهم في تنشئة جيل قارئ، وإيجاد علاقة بين الطفل والكتاب، في ظل الثورة التكنولوجية التي ساهمت في ابتعاد هذا الجيل عن الكتاب.