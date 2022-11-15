بناء على قرار تشكيل فريق عمل لدراسة مقترح اعتماد جامعة الكويت كمدينة صحية قامت اللجنة المشكلة بعمل جولة ميدانية في مدينة صباح السالم الجامعية برئاسة القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري وبحضور رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.آمال اليحيى والوفد المرافق من وزارة الصحة وأعضاء اللجنة، حيث تولى الفريق البدء في إجراءات اعتماد جامعة الكويت كجامعة صحية وذلك وفقا للمعايير والإجراءات التي وضعها مكتب المدن الصحية التابع لوزارة الصحة.



وأشارت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري أن هذه الزيارة للاطلاع على سير الإجراءات المتبعة لاعتماد وحصول جامعة الكويت على لقب مدينة صحية ضمن مبادرة المدن الصحية وهي إحدى المبادرات المجتمعية التي أدخلها المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث يهدف إلى تحقيق الصحة للجميع عبر تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية للوصول إلى تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة من خلال تحسين نوعية حياة أعضاء المجتمعات، متقدمة بالشكر إلى مدير الجامعة د.يوسف الرومي على دعمه وتشجيعه لهذا الفريق.



بدورها، أعربت د.آمال اليحيى رئيس مكتب المدن الصحية عن فخرها بهذا الصرح والذي لا يعد صرحا أكاديميا فقط بل هو صرح بيئي ومعماري ومجتمعي، من شأنه أن يساعد على تحقيق أعلى معايير مفهوم المدينة الجامعية الصحية، مضيفة أن هدف الفريق اعتماد جامعة الكويت كجامعة صحية وهو الخطوة القادمة تحت مظلة التحسين الدائم، وقالت «من الضروري التعرف على المعايير في مجالات العمل، فهناك معايير وضعتها منظمة الصحة العالمية ومعايير تمت إضافتها من قبلنا لتطوي مجالات أخرى، والتي من الممكن أن تضاف للخروج بنموذج كويتي يمثل الجامعة أمام منظمة الصحة العالمية وهذا ما التمسناه في هذه الجولة، لتصبح الكويت مثالا يحتذى أمام العالم، فنحن اليوم موجودون لاقتناص هذه الفرصة وذلك بوضع خطة تنفيذية لعام 2023».