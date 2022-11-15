عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني عددا من قرارات التدوير لبعض مديري المناطق التعليمية ومديري إدارات مركزية في المناطق التعليمية، جاءت كالتالي:



نقل المدير العام منصور الديحاني من منطقة الأحمدي التعليمية إلى منطقة العاصمة التعليمية. ونقل المدير العام وليد بن غيث من منطقة حولي التعليمية إلى منطقة الأحمدي التعليمية. ونقل المدير العام منصور الظفيري من منطقة الفروانية التعليمية إلى منطقة حولي التعليمية. ونقل مدير الشؤون التعليمية من منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد إلى منطقة العاصمة التعليمية.



ونقل مدير الشؤون التعليمية من منطقة الفروانية التعليمية حمود راشد العنزي إلى منطقة الأحمدي التعليمية.



ونقل مديرة الشؤون التعليمية من منطقة العاصمة التعليمية دلال الناهض إلى منطقة مبارك الكبير التعليمية.



ونقل مديرة الشؤون التعليمية من منطقة حولي التعليمية ندى المطيري إلى منطقة الجهراء التعليمية.



ونقل مدير الشؤون التعليمية من منطقة الأحمدي التعليمية فهد العجمي إلى منطقة الفروانية التعليمية.



هذا، وتضمنت القرارات صدور أوامر تكليف جاءت كما يلي:



تكليف منصور الديحاني بالقيام بمهام مدير منطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عمله.



وتكليف منصور الظفيري بالقيام بمهام مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة إلى عمله.



وتكليف وليد الغيث بالقيام بمهام مدير منطقة الفروانية التعليمية بالإضافة إلى عمله.