أعلنت وزارة التربية مشاركتها في فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ45 المقرر انطلاقها غد الأربعاء في أرض المعارض بمنطقة مشرف وتستمر حتى 26 الجاري.



وقال مدير إدارة المكتبات في «التربية» أحمد الماجدي في تصريح صحافي إن الوزارة ستشارك بجناح خاص تعرض من خلاله إصداراتها متضمنة كتب المناهج والدراسات والبحوث والإحصائيات إضافة إلى التقويم الدراسي الذي سيوزع بشكل مجاني لزوار المعرض.



وأضاف الماجدي أن المعرض يعد من أهم الموارد بالنسبة للمؤسسات التعليمية لجهة انتقاء أحدث الإصدارات وتزويد مكتباتها بمصادر المعلومات علاوة على دوره الثقافي إذ يشهد انعقاد ندوات يحاضر فيها نخبة من المثقفين.



ودعا أولياء الأمور الى انتهاز هذا الحدث الثقافي لاصطحاب الأبناء وزيارة المعرض للاطلاع على أحدث الإصدارات التي تسهم في تنمية ميولهم تجاه القراءة ومن ثم إنشاء جيل قارئ وخلق علاقة ما بين الطفل والكتاب «في ضوء الثورة التكنولوجية التي أسهمت في ابتعاد هذا الجيل عن الكتاب».



ويشهد معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام مشاركات من 29 دولة عربية وأجنبية عبر 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل.



ويبلغ عدد الكتب المدخلة في الفهرس الإلكتروني للمعرض نحو 230 ألف عنوان منها 5400 عنوان جديد خاص بالطفل.



واختيرت جمهورية إيطاليا كضيف شرف في بادرة للانفتاح على دول الاتحاد الأوروبي والتواصل معهم ثقافيا وحضاريا وعلميا وأدبيا.



ويعتبر معرض الكويت الدولي للكتاب أحد المعارض العربية المهمة وثاني أقدم المعارض العربية للكتاب إذ انطلق في الأول من نوفمبر عام 1975 ويحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه.