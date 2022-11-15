‏تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وبالتنسيق والتعاون بين محافظة الأحمدي ومنطقة الأحمدي التعليمية، تواصل مبادرة «واعي» للتوعية من آفة المخدرات، فعالياتها تحت شعار «خلك واعي لا تكون التالي»، مستهدفة طلبة وطالبات مدارس محافظة الأحمدي بمختلف المراحل التعليمية، بدءا بالمرحلة الثانوية.



وفي هذا الصدد، قال مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري، ان المبادرة التي انطلقت في بداية هذا الشهر، شهدت العديد من المحاضرات التوعوية واللقاءات التنويرية في نحو 6 مدارس ثانوية «بنين وبنات» بمناطق مختلفة داخل المحافظة، لافتا الى انها تستمر طوال العام الدراسي حتى يستفيد منها جميع الطلبة والطالبات، موجها الشكر الى مسؤولي منطقة الاحمدي التعليمية على تعاونهم المثمر، ومسؤولي المدارس التي تستضيف هذه الفعاليات، متمنيا ان تثمر تلك الجهود زيادة توعية وتثقيف بناتنا وابنائنا ضد تلك الآفة المدمرة.



من جهته، اشار عضو فريق المبادرة د.نواف المطيري الى ان المبادرة تشمل العديد المحاضرات التوعوية بمشاركة عدد من المؤثرين مجتمعيا من تربويين وقانونيين وشيوخ دين، لافتا الى ان المرحلة الاولى منها حفلت بعدة لقاءات شارك فيها المرشدون النفسيون بجمعية بشائر الخير وهم الشيخ عبدالحميد البلالي والشيخ حمود القحطاني والشيخ منصور الخشتي، الذين تحدثوا عن الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع، وطرق الابتعاد عنها وعن رفقاء السوء الذين يشجعون عليها، اضافة للعديد من الارشادات التوعوية للتخلص من تلك الآفة المدمرة صحيا ونفسيا، وضرورة الاهتمام بالصلاة والوازع الديني بصفة عامة.