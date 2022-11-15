عبدالعزيز الفضلي



نظمت مدرسة دسمان ثنائية اللغة وبالتعاون مع الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «ملتقى الطموح في المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بمشاركة عدد من اصحاب المشاريع الذين تطرقوا الى تجربتهم والتحديات التي واجهتهم.



في البداية، قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سليمان الخشتي ان المشروع يبدأ كفكرة ثم تخطيط وتنفيذ وعندما كنت في المرحلة الثانوية تابعت عمل المقصف المدرسي وأعجبتني الفكرة، مشيرا الى انه في البداية قام بشراء سلع ومواد غذائية من الجمعية ومن ثم يبيعها على ابناء «الفريج»، وبعد ذلك اتجهت الى محلات الجملة للشراء منها وتطورت الأمور حتى قمت بافتتاح 3 محلات واعتمدت على نفسي في وقت مبكر من حياتي.



من جانبها، ذكرت رئيسة شبكة سيدات الاعمال في الكويت بدور السميط ان هناك عدة طرق لتسويق المشروعات لكي تنجح، أهمها الاطلاع على تجارب الآخرين بدلا من دفع مبالغ كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات الشوارع للتسويق.



وأكدت السميط ان نجاح المشروع يكون بالاستفادة من تجارب الآخرين وتحديد الشريحة المستهدفة، مشيرة الى عدم التسرع في اتخاذ القرار دون دراسة متكاملة وشاملة.



بدوره، قال امين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان ان كل تجربة نخوضها نتعلم منها ووسائل التواصل تساعد على النجاح، مشددا على ضرورة التفكير بالمعلومة التي نقدمها لأعداد كبيرة من العملاء وتكون سريعة النمو، مشددا على أهمية تحديد المشروع من بدايته والهدف المراد منه.



وفي السياق ذاته، أشار المحامي زبن الراجحي الى ان فتح المشروع يجب ان يكون عن طريق عقد مع الالتزام ببنوده حتى لا نتعرض الى المساءلة القانونية، مبينا ضرورة ان يقوم الشخص باستشارة قانونية قبل الاقدام على المشروع، داعيا الطلبة الي عدم التخوف من ذلك فهي أمور عادية.



من ناحيته، بين عضو الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الكاظمي ان الذي يريد افتتاح مشروع ستكون البداية صعبة لكن لا بد ان يكون للمشروع ارض صلبة جدا مع تأسيس نظام عمل مكتوب لكل خطوة، اضافة الى التعامل الجيد مع العميل وتدوين كل شيء حتى يتمكن من التوسع.



وفي مداخلة لممثلة الهيئة العامة للقوى العاملة ألطاف السعيد، ذكرت ان الهيئة قدمت العديد من الدورات التدريبية التي نهدف من خلالها الى الارتقاء بمستوى الطلبة، ولمدة شهر، موضحة اننا سنقيم خلال عطلة الربيع دورة تدريبية للطلبة يحصل بعدها الطالب على مكافأة 100 دينار وشهادة تدريب.