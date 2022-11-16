هادي العنزي



فاز الجواد «الأصوك» لإسطبل الخثية بكأس جريدة «الأنباء»، بعد حصوله على المركز الأول في سباق الشوط الخامس 1200 متر مختلط، الذي أقيم على مضمار نادي الصيد والفروسية مساء أمس الأول، وشهد المنافسات المثيرة للشوط الخامس أمين السر العام ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية الشيخ صباح فهد الناصر، والشيخ محمد ضاري الفهد، والمستشار كامل العوضي، ومسؤول السباقات بنادي الصيد والفروسية يعقوب الكندري، وعدد غفير من محبي رياضة الآباء والأجداد.



وذهب المركز الثاني للجواد «صبر» لاسطبل غليفص الدوسري، فيما حصل على المركز الثالث الجواد ابابيل لاسطبل ثامر الدابان، وجاء الجواد «زين فلاش» لاسطبل السفير بالمركز الرابع.



وقد أهدى الشيخ صباح فهد الناصر درعا تذكارية لممثل «الأنباء» الزميل هادي العنزي، والذي سلم كأس «الأنباء» للفائز بالمركز الأول.



من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العليا بنادي الصيد والفروسية الشيخ صباح فهد الناصر بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الآباء والأجداد من جريدة «الأنباء»، وقال: «نقدر عاليا دعم جريدة «الأنباء» إحدى أهم منارات الإعلام في الكويت والوطن العربي، وهذا الأمر ليس بغريب على أسرة المرزوق الكريمة، ومآثرها الطيبة، ونسعد دائما بهذا الحضور الذي يضفي على سباقات الفروسية مزيدا من التألق، آملين التوفيق والسداد لكل ما من شأنه رفعة وطننا الغالي الكويت».



من جانبه، أبدى الفارس الفائز عبدالله الرزحان سعادته الغامرة بالفوز بكأس «الأنباء»، وقال: «جاء السباق مثيرا منذ بدايته، وقد كان «الأصوك» على الموعد في سباق الشوط الرابع، ونأمل مواصلة حصد المراكز الأولى في بقية سباقات الموسم الحالي».

وذكر الرزحان أن المدرب حمد الخثية اتخذ نهجا تكتيكيا في سباق كأس «الأنباء»، مضيفا: «إننا شاركنا بجوادين، بحيث قام الأول بالانطلاق بسرعة عالية في بداية السباق لدفع الخيول لأقصى سرعة، ومن ثم يأتي دور «الأصوك» في الأمتار الأخيرة للسباق لأخذ زمام المبادرة، وهو ما تم بالفعل وحصلنا على المركز الأول»، لافتا إلى أنه ضمن فوزه بالمركز الأول أو الثاني في آخر 400 متر من السباق.