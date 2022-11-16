في إطار حرصه على مشاركة العملاء والجمهور اهتماماتهم، أطلق بنك الخليج مسابقة «فانتسي» بمناسبة تنظيم دولة قطر الشقيقة بطولة كأس العالم بعد أيام، إذ تعد «فانتسي» اللعبة الأكثر رواجا بين عشاق ألعاب المحاكاة في مختلف أنحاء العالم.



وبهده المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية حمزة التيلجي «نحرص في بنك الخليج على التفاعل مع العملاء والجمهور، ضمن برامجنا المتنوعة للمسؤولية المجتمعية على مدار العام، وكعادتنا يسعدنا مشاركتهم اهتماماتهم خلال بطولة كأس العام المقبلة».

ودعا التيلجي الجمهور من متابعي حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من داخل الكويت، إلى تشكيل فرقهم والتسجيل بأسرع وقت، قبل انطلاق مباريات البطولة.

وأشار إلى أن إجمالي جوائز المسابقة يصل إلى 5 آلاف دينار، يتم توزيعها على مراحل البطولة المختلفة، من الدور الأول وصولا إلى المباراة النهائية، على أن تكون جائزة الدور النهائي 2000 دينار.



وأوضح أنه بإمكان الجمهور من اليوم تشكيل فريقه المفضل من بين لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقبل، إذ سيتم منح مدير الفريق مبلغا افتراضيا بقيمة 100 مليون دولار، لشراء اللاعبين، على أن يضم كل فريق 15 لاعبا، منهم 11 ضمن التشكيلة الأساسية و4 احتياطيين، كما يجب مراعاة أن تضم كل تشكيلة عدد اثنين حراس مرمى، و5 مدافعين، و5 لاعبي خط وسط وثلاثة مهاجمين.