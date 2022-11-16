يحيى حميدان



تعتزم إدارة فريق الكرة بنادي برقان إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة «الذهبي» خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل عبر مغادرة نصف اللاعبين وجلب آخرين عوضا عنهم.



وتدرس الإدارة البرقانية تغيير 4 إلى 5 محترفين أجانب، أي المحترفين بالكامل، في حال توافرت الظروف الملائمة، إذ لم يقدم المحترفون الحاليون العروض المنتظرة منهم، وكانوا خلال مباريات الفريق الأخيرة نقطة ضعف واضحة، الأمر الذي كبد «الذهبي» هزائم متتالية.



وعلى صعيد العناصر المحلية، وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد العزب قائمة مكونة من 8 لاعبين سيتم التعاقد معهم في الانتقالات الشتوية، والمفاوضات حاليا جارية بين إدارة النادي واللاعبين المحليين للوصول معهم إلى صيغة تفاهم قبل التوقيع معهم بصفة رسمية.



ويرتبط مصير التغييرات بما ستفرزه انتخابات نادي برقان يوم 12 يناير المقبل، وبالتالي فإن الأمور ستبقى معلقة إلى ذلك الحين.



هذا، وألغت إدارة برقان فكرة إقامة معسكر خارجي خلال توقف المسابقات حاليا بسبب كأس العالم في قطر التي ستنطلق الأحد المقبل، وذلك بسبب رغبة الجهاز الفني بالاكتفاء بالمباريات التي سيخوضها الفريق في كأس «زين» التنشيطية، على أن تؤجل فكرة المعسكر إلى شهر يناير عند انطلاق كأس «خليجي 25» في البصرة.