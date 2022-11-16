أعلن رئيس الاتحاد العربي للرياضات الجوية اللواء إسماعيل فؤاد درويش عن حصول عضو مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية وأمين الصندوق أحمد موهج الشلاحي على مقعد في مجلس الإدارة في الاتحاد العربي للرياضات الجوية ممثلا عن الكويت، وأيضا حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية بالتزكية، وذلك خلال اجتماع الجمعية 28 للعام 2022 للاتحاد في مقره في مصر قبل أيام.



وأعرب الشلاحي عن سعادته لحصول الكويت على تزكية الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الجوية لأول مرة، وأهدى هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وحكومة وشعب الكويت.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الجوية قد اعتمدت تشكيل مجلس ادارة الاتحاد للدورة 2025/2022 على النحو التالي: اللواء إسماعيل فؤاد درويش رئيسا للاتحاد العربي للرياضات الجوية من مصر، ونائبا أول لؤي الجطيلي من ليبيا، وبوكفه فؤاد من الجزائر ومحمد السبت من البحرين نوابا للرئيس، والأعضاء اللواء عبدالحميد عثمان محمد من من السودان، والعميد إياد خالد حسين عباس من فلسطين، وم.هشام الخياري من تونس، ولواء حامد عبدالكريم رعد من العراق، وأحمد موهج السباحي من الكويت.